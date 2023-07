Les autoritats del Brasil continuen amb la investigació per aclarir els detalls d'aquests crims horribles.

Aturen al Brasil un assassí en sèrie que presumptament utilitzava aplicacions de cites per conèixer algunes de les seves 14 presumptes víctimes. El sospitós, identificat com a Renato Teixeira da Silva de 35 anys, va confessar els seus crims després de la seva detenció.

Segons informa el mitjà local Record TV, Teixeira va admetre haver assassinat 14 persones al llarg de 16 anys, alguns mentre treballava com a acompanyant i altres després de conèixer-los a través d'aplicacions de cites.

Segons l'informe, Teixeira utilitzava el sobrenom "Bruno" com a acompanyant, i el diputat Roberto Krasovic de la 6a Comissaria de Policia de São Bernardo do Campo va revelar a aquest mitjà que Teixeira va començar a matar als 19 anys i "no podia acceptar un ' no'".

S'informa que Teixeira solia utilitzar un ganivet en alguns dels seus assassinats, i la policia investiga l'ús de verí. Teixeira va afirmar davant els reporters que va matar un total de 14 persones al sortir de la comissaria.

La revelació de les 14 víctimes es va produir poc després que Teixeira digués a les autoritats que només havia matat nou persones, segons informa Record TV. Inicialment, se li investigava per les morts de dos homes i una dona a Sao Paulo. El diari O Globo també informa que Teixeira va confessar només nou assassinats mentre estava sota custòdia policial, i inicialment se l'investigava per tres.

La investigació va començar quan es va trobar el cos d'un home en una propietat llogada a São Bernardo, i els propietaris van rebre una crida suposadament de Teixeira, qui es va identificar com a "Bruno", nom que solia utilitzar per llogar propietats, segons O Globo.

El cos de l'home estava en estat de descomposició i va ser identificat gràcies a un tatuatge.

Segons el Daily Mail, l'home era Mário Marchiani, de 60 anys. S'informa que un dels altres assassinats va ocórrer a Sant André, on Teixeira suposadament es va traslladar després de l'assassinat de Marchiani.

Krasovic ha revelat als dos mitjans brasilers que Teixeira matava les persones quan estava enfadat. La policia també ha compartit que Teixeira va descriure la manera com va cometre els seus primers assassinats i els posteriors, des de l'ús inicial de verí de peix globus fins a l'ús de ganivets per matar les seves presumptes víctimes, segons O Globo.

Actualment, el seu cas està sota investigació.