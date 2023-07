Les autoritats han desplegat un operatiu a la recerca del fugitiu, advertint el públic sobre la seva perillositat i sol·licitant la seva cooperació per reportar qualsevol informació rellevant.

Les autoritats policials estan buscant un sospitós d'assassinat considerat "perillós" que va escapar d'una presó a Pennsilvània divendres.

El Departament de Policia de Jamestown, a Nova York, va anunciar a través de les xarxes socials divendres que van descobrir que Michael Charles Burham, de 34 anys, havia escapat de la Presó del Comtat de Warren, al nord de Pennsilvània, i es trobava pròfug.

Cecile Stelter, portaveu del Comtat de Warren, va informar en una conferència de premsa que Burham, que estava detingut per càrrecs d'incendi provocat i aplanament de casa, va ser vist per última vegada al voltant de les 11:20 de dijous, vestint un mico a ratlles taronja/blanc, una jaqueta de mezclilla i sabates Crocs, segons ha informat ABC News.

Stelter va explicar que Burham va aconseguir escapar a l'àrea d'esbarjo en "elevar-se" a la part superior d'un equip d'exercici per assolir el sostre de reixetes de metall, per després baixar a terra utilitzant llençols lligats entre si. Posteriorment, va fugir de la presó a peu. Després de la fuga, agències federals, estatals i locals van llançar una recerca utilitzant vehicles motoritzats i unitats K-9 a terra, així com recursos aeris que van incloure drones i avions, segons va informar la policia de Jamestown.

"Es considera que [Burham] és molt perillós, i es demana al públic que estigui atent i reporti qualsevol cosa fora del comú", va dir el departament en un comunicat.

En una publicació posterior a Facebook, el Departament de Policia de la Ciutat de Warren va informar que la recerca de Burham s'ha ampliat a tot el comtat i a àrees de Nova York, i que la Policia Estatal de Pennsilvània va assumir el comandament d'incidents jurisdiccions geogràfiques. Burham inicialment era buscat per càrrecs de violació i detenció il·legal d'una dona en un incident ocorregut el 13 de març a Jamestown, Nova York, segons WSOC-TV. Es va emetre una ordre d'arrest en contra el 27 d'abril.

Durant la recerca, es va informar que Burham va segrestar una parella d'ancians a punta de pistola a Sheffield, Pennsilvània, i els va conduir a North Charleston, Carolina del Sud, cosa que va resultar en càrrecs per robatori d'automòbils i segrest.

Va liderar la policia en una recerca a través de diversos estats fins que finalment va ser capturat a Carolina del Sud el 24 de maig, després que un resident l'albirés al seu darrere, va informar el mitjà. A més, és sospitós de l'assassinat i violació de Kala Hodgkin, de 34 anys, que va tenir lloc l'11 de maig a Jamestown, Nova York, segons ABC News. Prèviament, havia estat considerat una persona dinterès en el cas.

La policia va advertir que si algú l'albira, no se l'ha d'acostar i al seu lloc cal trucar al 911.