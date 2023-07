Un moment de la tancada. Foto: RTVE

Els toros de la ramaderia Fuente Ymbro han protagonitzat aquest dilluns 10 de juliol un quart encierro dels Sanfermines ràpid i accidentat, amb la rajada trencada a Estafeta, on s'han produït diversos moments de perill, ja que almenys tres mossos han estat atropellats per els bous i han estat llançats pels aires, si bé no s'han produït ferides per banya.

Sis corredors han resultat ferits després de la cambra tancada, tots ells per contusions, cap d'ells per asta malgrat haver estat una carrera molt accidentada i amb diversos tres mossos voltejats pels caps de bestiar .

S'han obert 10 incidències, una de les quals encara no ha estat reportada, totes per agafades o atropellaments en diferents trams de la tancada.

Sis persones han estat traslladades a l'Hospital Universitari de Navarra, dues són homes més grans de 18 anys i la resta més grans de 25 anys. Tres més estan sent atesos a la Plaça de Toros en espera de valorar la necessitat del seu trasllat o no a centre mèdic.

La tancada ha durat 2 minuts i 21 segons. Els toros han sortit ràpidament dels corrals de Santo Domingo, abrigats pels cabestres, encara que ja des d'aquest tram un dels toros ha passat a liderar la carrera. A la Plaça Consistorial, la rajada s'ha anat estirant progressivament i dos toros han quedat per davant de la resta.

Els toros, que han patit alguna relliscada en aquest tram, han enfilat Mercaderes, si bé al revolt, a la banda esquerra del carrer, no ha relliscat cap dels animals, que han enfilat veloços l'Estafeta, amb un espant liderant la carrera.

Ja a l'Estafeta, on la rajada ha quedat trencada en dos grups, han tingut lloc diversos moments de perill, quan almenys tres corredors han estat atropellats pel toro que liderava la cursa, donant fins i tot la tombarella pels aires. En aquest tram s'han produït diverses caigudes i s'ha generat un munt de mossos, que han estat trepitjats per un dels toros, el qual ha acabat ensopegant i caient a terra després de passar per sobre dels corredors.

Després de passar el tram de Telefónica, amb la rajada dividida, els toros han travessat el carreró, on un mosso ha ensopegat i un dels toros li ha passat per sobre. Finalment, els bous han entrat en dos grups a la plaça.