Escola Tewkesbury / Google Street View

Les autoritats han acudit a l' Escola Tewkesbury , ubicada a Tewkesbury, Gloucestershire (Regne Unit) després que un alumne apunyalés un professor. L'escola va enviar un missatge a les famílies a les 9:30 h. indicant: "L'Acadèmia Tewkesbury s'ha tancat aquest matí. No assisteixin al lloc ni truquin. Posarem més informació disponible ben aviat".

Un adolescent de lescola ha estat arrestat. Les autoritats han declarat: "Un adult ha estat portat a l'hospital amb una suposada ferida d'arma blanca després d'un incident a l'escola Tewkesbury. Ens van trucar al voltant de les 9.10 d'aquest dilluns amb un informe que un alumne havia apunyalat un mestre . Un adolescent ha estat arrestat, en relació amb l'incident”.

A més, ha afegit: "Es recomana als pares o cuidadors dels alumnes de l'escola que vagin al Dobbies Garden Center a Diamond Road, on la policia podrà oferir assistència". Al lloc dels fets hi han acudit helicòpters, ambulàncies i agents de policia a l'àrea. Un tram de carretera ha estat parcialment bloquejat per la policia, que es troben dialogant amb pares preocupats en relació amb la situació a l'escola. Ara com ara, no se sap la identitat del docent o de l'alumne.