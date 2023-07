Foto: Freepik

Quatre persones han perdut la vida a Alabama (Estats Units) després de seguir un popular desafiament de TikTok , conegut com "salt en bot" . Aquesta tendència implica que les persones es llencin des de vaixells en moviment. Encara que l'aigua pugui semblar tranquil·la, la realitat és que es pot generar una situació perillosa al seu voltant.

El Capità de l'Esquadró de Rescat de Childersburg ha explicat que els joves es "van trencar el coll" en saltar, per la qual cosa van morir almomento. "Crec que les persones, si estan sent filmades per la càmera, crec que és més probable que facin alguna cosa estúpida perquè volen presumir davant dels seus amics a les xarxes socials", afirmava.

Els equips de rescat afirmen que hi ha persones de totes les edats provant aquest desafiament, i demanen que no es faci aquest repte.