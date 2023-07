Martell / Freepik

Un home de 46 anys va ser detingut a Salem Tabri, Ludhiana ( Índia) per suposadament assassinar tres membres d'una família amb un martell, perquè se sentia molest perquè no deixaven de repetir-li que tingués un fill.

La policia de Ludhiana va afirmar que el sospitós, conegut com a Robin, era veí de la família i l'incident va tenir lloc dijous passat. El comissionat de policia, Mandeep Singh Sidhu, va comunicar als periodistes que les víctimes eren una dona, el seu marit i la sogra. El fet va sortir a la llum divendres al matí.

Robin, un conductor de bicitaxi, estava enfadat pel fet que Surinder Kaur ho assetjava constantment perquè tingués un fill i busqués tractament. L'oficial va declarar que l'individu es va sentir ofès perquè Kaur solia discutir aquest tema davant de la dona.

Dijous al matí, en un rampell d'ira, Robin va atacar Kaur, d'uns 70 anys, el seu marit Chaman Lal, de 75 anys, i la seva sogra, al voltant de 90 anys, utilitzant un martell i els va donar cops mortals.

L'endemà, un lleter va alertar els veïns en adonar-se que la casa de les víctimes estava tancada des de l'interior i ningú no li responia. El lleter va informar a la policia que ningú havia obert la porta de la casa dijous.

Els veïns es van enfilar per la paret frontal i van entrar a la casa, on van trobar els tres membres de la família morts.

Segons la policia, Robin no va mostrar cap signe de penediment després de ser detingut. A més, va sol·licitar que detinguessin la seva dona, ja que no hi havia ningú més per cuidar-la, segons van afirmar les autoritats. Finalment, va acabar confessant el crim.

Amb l'objectiu de simular un accident, Robin va obrir la vàlvula de gas per cuinar i va encendre una vareta d'encens, cosa que va provocar un incendi a l'habitació i va destruir totes les proves, segons afirma la policia. Quan van examinar el martell sota la llum ultraviolada, la policia va detectar taques de sang.