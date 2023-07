Captura del vídeo del Daily Mail

Un home va tirar una dona del seu scooter de mobilitat després de discutir al mig del carrer divendres passat a Surrey (Regne Unit). L'enfrontament va tenir lloc quan la dona es va queixar que el conductor del Mercedes havia ingressat amb el cotxe en una zona de vianants.

La dona es va acostar per recriminar-li-ho: "Se suposa que no has d'estacionar aquí, ets al meu camí aquí, vés-te'n a la merda". Seguidament, li dóna un cop a la part del darrere del cotxe i és quan ell s'enfada i surt del vehicle.

Ell s'acosta i llença la scooter de mobilitat, deixant la dona a terra. El vídeo acaba quan el conductor del Mercedes se'n va del carrer de vianants.

Aquí podeu veure el vídeo del Daily Mail.