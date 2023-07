Riu / Arxiu

El cadàver d'un jove de 19 anys va ser descobert enterrat a la vora d'un riu, 18 dies després d'haver estat assassinat pel seu amant i el germà al districte de Palamu, Jharkhand (Índia).

La víctima, coneguda com a Nayan, suposadament mantenia una relació extramatrimonial amb Shobha Devi, una dona casada. Shobha estava casada amb Chandeep Bhuiyan, i tots dos treballaven junts com a operadors de maquinària.

En assabentar-se d'aquesta relació il·lícita , l'espòs de Shobha i els seus germans van urdir un pla per assassinar Nayan. Com a part d'aquest pla, el germà de Shobha va trucar a Nayan prop del riu Barsaita per tenir una conversa amb ell.

La discussió aviat es va tornar violenta i el germà de Shobha va acabar matant Nayan. Seguidament, va enterrar el cos a la vora del riu i va fugir del lloc.

Els familiars de Nayan van denunciar la seva desaparició a la comissaria local. Durant la investigació, la policia va descobrir la veritat darrere dels esdeveniments que van portar a l'assassinat. En conseqüència, es va presentar una denúncia formal (FIR) contra Shobha i el seu marit.

Després que es va registrar el cas, Shobha i el seu marit van fugir a Raipur, a Chhattisgarh. La policia va iniciar una persecució per capturar-los i va localitzar la ubicació del telèfon mòbil a Raipur. Posteriorment, Shobha va ser arrestada i portada sota custòdia a Palamu.

El policia Rishabh Garg, va informar que durant l'interrogatori, Shobha va confessar que Nayan l'estava fent xantatge. A més, va revelar el lloc on havien assassinat i enterrat Nayan. Mentrestant, el cos de la víctima va ser traslladat a l'Institut Rajendra de Ciències Mèdiques (RIMS) a Ranchi per dur a terme l'autòpsia.