Un home va ser disparat i després el van ruixar àcid sulfúric perquè la seva carn es "cremés", presumptament pel nuvi d'una dona amb qui suposadament va tenir una "aventura d'una nit" en un hotel. Liam Smith, un electricista de Wigan, va ser assassinat la nit del 24 de novembre de l'any passat, i la fiscalia al·lega que la dona "va encoratjar" i "va ajudar" a l'atac.

Michael Hillier, de 39 anys, i Rachel Fulstow, de 37, es van declarar innocents de l'assassinat del Sr. Smith i estan sent jutjats al Tribunal de la Corona de Minshull Street a Manchester.



Tot i això, Hillier, resident a Ecclesall Road, Sheffield (Anglaterra), es va declarar culpable de l'homicidi involuntari de Smith, que tenia dos fills.

El tribunal va escoltar detalls de com Smith va rebre un tret mortal, seguit de l'aplicació d'àcid sulfúric i vidres de soda a la cara i el cos. Aquesta acció va desembocar a les cremades a la pell de la víctima.

En presentar el cas davant del jurat, Jason Pitter KC va descriure el presumpte assassinat com a "probablement un acte de venjança inapropiat, equivocat i totalment desproporcionat", segons ha informat el Manchester Evening News.

Es va revelar que Rachel era coneguda per Smith i que aparentment van tenir una "breu relació" el 2019, durant la qual van passar una nit junts en un hotel a York. En algun moment de l'any següent o el 2021, Fulstow va començar una relació amb Hillier, segons es va revelar al tribunal.

Pitter va declarar: "El fet i les circumstàncies d'aquesta relació van tenir un paper en l'activació de Hillier. Sembla que no estava satisfet amb el fet que ella havia tingut una aventura d'una nit i se'l va fer creure que havia estat violada".

Va afegir: "Esperarem a veure quina va ser la motivació precisa darrere de l'assassinat de Liam Smith... una conclusió raonable és que la breu interacció de Liam Smith amb Fulstow va ser distorsionada i va fer que ell es convertís en el seu objectiu de manera extrema".



L'advocat de l'acusació ha dit que era "fàcticament rellevant", però que en aquest cas "no cal resoldre el que realment va passar". I va afegir: "Liam Smith no pot respondre per si mateix". Va continuar dient: "En qualsevol cas, està embolicat en incertesa, fins i tot en la seva versió i mai no justificaria la violència extrema i l'assassinat d'ell".