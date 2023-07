El material intervingut. Foto: Europa Press

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una presumpta organització criminal dedicada al tràfic de drogues (concretament cocaïna) i que l'ocultava en vehicles estacionats a aparcaments de Sabadell (Vallès Occidental) i l'Hospitalet de Llobregat ( Barcelonès) per vendre-la a Europa.

En un comunicat dels cossos policials aquest dijous, han explicat que el 26 de gener el Grup de Delinqüència Urbana de Sabadell de la policia catalana va detectar dos homes amb un comportament "sospitós", ja que van pujar a un cotxe per amagar-se dels agents.

Durant el registre del vehicle, els agents van trobar dues plaques i una roca embolicades en plàstic, on hi havia uns dos quilos de cocaïna i unes claus d'un altre cotxe, i van detenir els dos homes per un delicte contra la salut pública.

INVESTIGACIÓ



Arran de la investigació, els agents van aconseguir localitzar el segon cotxe, dins del qual hi havia unes claus d'un tercer vehicle, les claus d'un domicili i un comandament a distància d'un aparcament privat.

Al tercer cotxe, els agents van trobar 42 quilos de cocaïna ocults al maleter, i van relacionar aquest fet amb una investigació realitzada per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil des del gener del 2021.

Els cossos policials van determinar que aquest presumpte grup criminal estava format per quatre membres que, de manera coordinada, es repartien diferents treballs amb la finalitat de cometre delictes de tràfic de drogues.

REGISTRE EN DOS DOMICILIS



El 21 de juny, els investigadors van demanar ordres judicials per poder fer entrades i registres als domicilis de les dues persones investigades a l'Hospitalet de Llobregat i Sabadell.

Després d'aquestes entrades, els agents van detenir dues persones (un home i una dona), i hi van intervenir 1.800 grams de marihuana, 416 grams de cocaïna, 200 grams d'amfetamina, uns 3.070 euros en efectiu i eines per manipular la droga.

Amb els quatre detinguts, els agents van donar per conclosa la investigació.