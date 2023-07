Foto: Europa Press

Un ancià , veí de la localitat índia de Jamnagar, ha mort després de ser brutalment atropellat per un parell de bous de carrer .

L'incident va passar en aquesta localitat dimarts passat 11 de juliol, quan va ser assaltat pels bòvids mentre estava comprant verdures.

La víctima va ser traslladada a l'Hospital Civil de Rajkot per rebre metge , però els professionals de la salut no van poder fer res per evitar que perdés la vida.

La família va explicar als mitjans locals que després de l'atac va patir una fractura de crani i una hemorràgia cerebral.