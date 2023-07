Foto: @EP

Un avió s'ha vist obligat a desviar-se de la seva trajectòria després que dues dones comencessin a barallar-se a l'aire. Les dues individus comencen a propinar-se insults mentre la resta de passatgers els demanaven que deixessin de barallar-se. Després de diversos intents fallits per part de la tripulació per calmar la situació, el vol que es dirigia a Las Vegas va haver de desviar-se cap a Denver.

Un cop aterrat el vol, les dones van ser escortades fora de l'avió i van ser detingudes per la policia. 8NewsNow va informar que una de les dues dones es va començar a discutir amb l'altra noia que hi havia a prop, i la tripulació les va haver de separar de lloc. Elles dues van continuar insultant-se i blasfemant amb qualsevol que s'hi acostés.

La baralla va empitjorar quan una de les dues noies es va adonar que estava sent filmada, per la qual cosa es va aixecar per confrontar el passatger que estava amb el mòbil.

Finalment, les dones van ser portades fora de l'avió. El vol va seguir amb el camí tan aviat es va poder treure les dues dones de l'avió, i va arribar a Las Vegas amb una hora de retard.