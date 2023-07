Garrapata / Freepik

Un home txec va patir una aturada cardíaca a causa de la complicació que va tenir una picada d'una paparra. Els professionals de la medicina ara adverteixen la ciutadania que ha d'anar amb compte amb un efecte secundari estrany però potencialment mortal: l' al·lèrgia a la carn vermella.

L'individu de 68 anys no sabia que li havia picat una paparra i va experimentar una anafilàxia de manera sobtada després de consumir ronyons de porc condimentats.

Al voltant d'una hora més tard, la dona va descobrir l'home panteixant a la seva cadira, lluitant per respirar, i va acabar patint un atac de cor. Quan l'ambulància va arribar, l'home n'estava conscient i respirava, però encara estava en estat crític i va ser traslladat a l'hospital.

Durant un examen físic, els metges van descobrir una paparra incrustada a la seva pell , la qual van procedir a extreure. A l'informe publicat a l'European Journal of Case Reports in Internal Medicine, els metges van explicar que els resultats de les proves inicials van mostrar un recompte elevat de glòbuls blancs i una opacitat al pulmó, cosa que inicialment els va portar a sospitar d'una sèpsia causada per pneumònia.

Tot i això, mentre es recopilava el seu historial mèdic, la dona de l'home va esmentar que aquest havia començat a experimentar picor després de dinar. Aquesta informació va portar l'equip mèdic a sospitar que una reacció al·lèrgica en podia ser la causa.

Anàlisis addicionals de sang van suggerir que l'individu havia experimentat anafilàxia, una reacció al·lèrgica potencialment mortal, recolzant així la seva hipòtesi.

La síndrome alfa-gal, coneguda comunament com a "al·lèrgia a la carn vermella", és desencadenat tècnicament per un sucre específic anomenat alfa-gal. Aquest sucre només es troba a la carn de mamífers, com porc, vedella, conill, xai i cérvol.

A més d'evitar hamburgueses i bistecs, els pacients han de tenir precaució amb els productes lactis i la gelatina, ja que també poden contenir alfagal. Tot i això, s'ha observat que les picades posteriors de paparres en individus que ja pateixen la síndrome alfa-gal poden agreujar l'al·lèrgia.