L'agressor de Rajoy en el moment de la detenció el 2015 | Foto: RTVE

El jove que el desembre de l'any 2015 va agredir el llavors president del Govern, el popular Mariano Rajoy , en un carrer a Pontevedra ha agredit aquest divendres un periodista de La Voz de Galicia després d'irrompre a la redacció que aquest diari té a la ciutat del Lérez.



Segons publica ' La Voz de Galicia ', el jove va entrar a la redacció i va atacar amb un ganivet el periodista Alfredo López Penide , que va patir ferides en una mà i al pit. Precisament, en aquests moments està sent atès a l' Hospital Montecelo .



L'autor de l'agressió va irrompre a la redacció que el diari té al carrer Rosalía de Castro aquest divendres al matí, on, segons indica La Voz de Galicia , va començar a colpejar amb un corró ordinadors i altres efectes de les instal·lacions . Al lloc hi havia, a més del periodista agredit, una persona d'administració.