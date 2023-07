Natalia Bochkareva

La Policia descobreix el cos sense vida de Natalia Bochkareva , de 44 anys, filla de Vasily Bochkarev, un exaliat de Putin . La troballa va tenir lloc al seu apartament al districte Presnensky de Moscou el passat 11 de juliol, després que digués que estava malament.

El conserge de l'edifici va alertar la policia quan va notar que no responia al timbre. Tot i això, en arribar la policia al lloc i forçar la porta principal, van trobar el seu cadàver. Aquest tràgic incident se suma a una llista cada cop més llarga de figures públiques que, de manera sobtada, es posen malaltes i moren a Rússia.

D'acord amb els informes preliminars, no es van trobar indicis de mort violenta. Natalia Bochkareva era filla de Vasily Bochkarev, que va ser governador de la regió de Penza des del 1998 fins al 2015. Bochkarev, de 67 anys i membre del partit Rússia Unida liderat per Vladimir Putin, va morir a causa d'un càncer de pulmó un any després de deixar el càrrec.

Rússia ha experimentat una sèrie de morts "sospitoses", moltes de les quals estan relacionades amb el sector energètic, des que van augmentar les tensions prèvies a la invasió d'Ucraïna per part de Putin el febrer del 2022.