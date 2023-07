El detingut estava fugit de les autoritats nord-americanes des de fa més d'una dècada i ha estat ingressat a la presó després de ser arrestat. | @EP

La Policia Nacional va detenir dimarts a l'Aeroport de Barcelona-El Prat un home per presumpte frau per crear i distribuir un programari maliciós conegut com a scareware, que va afectar "cents de milers de víctimes a tot el món i va causar un perjudici econòmic de més de 70 milions de dòlars en pèrdues als consumidors".

El detingut va ser posat a disposició del Jutjat Central d'Instrucció número Sis de l'Audiència Nacional, en funcions de guàrdia, que en va decretar l'ingrés a la presó, informa en un comunicat la Policia Nacional aquest dissabte.

L'home tenia en vigor una Notificació Roja d'Interpol i estava fugit de les autoritats dels Estats Units des de fa més de 10 anys.

Els fets que se li imputen van succeir entre el 2006 i el 2011, quan el detingut, a través del programari i amb l'ajuda d'una xarxa internacional "sofisticada" de servidors informàtics, infectava els ordinadors de les víctimes i provocava que apareguessin missatges advertint que els terminals estaven infectats amb un virus i havien d'adquirir un antivirus.

Així, els usuaris arribaven a pagar fins a 129 dòlars per obtenir uns programes de seguretat falsos per aconseguir una solució, però desconeixien que lliuraven els diners a qui inicialment els havia infectat l'ordinador.