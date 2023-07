L'incident, conegut com a "bird strike", va posar en relleu la importància dels protocols de seguretat establerts per les aerolínies per garantir la protecció dels viatgers. | @EP

Els passatgers d'un avió de la companyia Vueling, amb número de vol VY2212 i ruta Barcelona-El Prat - Sevilla, es van veure sorpresos aquest diumenge a les 9.10 quan l'avió va haver d'avortar l'enlairament previst des de la Terminal 1 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat. El motiu darrere d'aquesta situació inesperada va ser l'impacte d'una au contra l'aeronau just en el moment en què es disposava a elevar-se.

Segons alguns testimonis a bord, l'au implicada en l'incident va ser de grans dimensions i va col·lidir amb la zona del motor de l'aeronau. Davant d'aquesta situació, el pilot de l'aeronau va prendre la decisió d'avortar l'enlairament per precaució.

L'aerolínia Vueling ha informat que es va tractar d'un accident menor i, sortosament, no es van reportar ferits. Tot i això, com a mesura de precaució i seguint els protocols de seguretat, tant els passatgers com la tripulació van ser evacuats de l'avió. Tots van abandonar l'aeronau caminant per la pista de l'aeroport.

Un cop retirada l'aeronau afectada, les autoritats de l'aeroport han restablert l'operativa habitual per a les altres operacions. A més, la companyia ha posat a disposició dels passatgers una nova aeronau per fer el vol amb destinació a Sevilla.

Tot i que es va evacuar els passatgers i la tripulació per precaució, alguns dels viatgers van patir contusions lleus durant el procés d'evacuació. Tot i això, cap d'aquestes persones va necessitar ser traslladada a un centre hospitalari per rebre atenció mèdica.

L'impacte d'aus en aeronaus és un esdeveniment conegut com a "bird strike" o col·lisió amb aus. Tot i que no és freqüent, les aerolínies prenen seriosament aquest tipus d'incidents i tenen protocols establerts per garantir la seguretat dels passatgers i la tripulació. En casos com aquest, es duen a terme inspeccions i revisions exhaustives a l'aeronau abans de permetre que continuï la seva operació.