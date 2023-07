El president Emmanuel Macron i personalitats de l'àmbit artístic van retre homenatge a aquesta figura estimada, la partida de la qual deixa un buit a la indústria cultural.

La cantant i actriu britànica Jane Birkin, reconeguda com la favorita de França, ha mort a casa seva a París als 76 anys. El president francès, Emmanuel Macron, va rendir homenatge a Birkin, dient que ella "encarnava la llibertat i cantava les paraules més belles en el nostre idioma".

Birkin va néixer a Londres el 14 de desembre de 1946 i va saltar a la fama després de protagonitzar la pel·lícula de 1966 "Blow-Up", abans de creuar el Canal el 1968, als 22 anys, per actuar a la comèdia romàntica satírica "Slogan" al costat del llegendari cantautor francès Serge Gainsbourg, que era 18 anys més gran que ella. Va començar així una relació de 13 anys, tant dins com fora de la pantalla, que els va convertir en la parella més famosa de França, coneguts tant pel seu estil de vida bohemi i hedonista com pel treball artístic.

La seva cançó "Je t'aime ... moi non plus" ("T'estimo ... jo tampoc"), llançada al febrer de 1969, va aconseguir un èxit mundial tot i ser prohibida en diverses ràdios i condemnada pel Vaticà degut a les seves lletres obertament sexuals, arribant al número 1 a les llistes d'èxits del Regne Unit.

Birkin i Gainsbourg van estar junts durant 12 anys però mai no es van casar. Van tenir una filla, Charlotte, que es va convertir en una reconeguda actriu i cantant. Tot i que la seva relació va ser descrita com a "tumultuosa", Birkin va defensar freqüentment l'home amb qui es va identificar tant. Després de la seva ruptura el 1980, Birkin es va diversificar cap a papers més seriosos en produccions de cinema d'art, i va ser nominada en tres ocasions als premis Cèsar de França.

A més del seu èxit en la indústria del cinema i la música, Jane Birkin també va tenir una carrera reeixida com a escriptora i activista. Va publicar diversos llibres, inclòs un de fotografies preses per ella mateixa titulat "Jane B per Agnès V." També va ser una defensora dels drets dels animals i va treballar en estreta col·laboració amb organitzacions benèfiques dedicades al benestar animal.

El 2018, Jane Birkin va celebrar el seu 50è aniversari a la música amb una gira mundial i un àlbum titulat "Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique", en què va interpretar les cançons icòniques de Serge Gainsbourg acompanyada per una orquestra simfònica.

El seu llegat i contribucions a la cultura francesa i internacional la converteixen en una figura estimada i recordada al món de l'entreteniment i més enllà.

La mort de Jane Birkin ha commogut nombrosos admiradors i personalitats de l'àmbit artístic, que han expressat la seva tristesa i reconeixement a través d'homenatges i missatges de comiat. La seva partida deixa un buit a la indústria cultural, però el seu llegat perdurarà a través de les seves obres i la seva influència en la música, el cinema i la moda.

El primer ministre francès, Élisabeth Borne, també es va unir als condols, qualificant Birkin com "una inoblidable icona, amb una veu única i un encant".