McDonald's / @EP

Alexander Ngai-Jun Wu, un violoncel·lista de només 19 anys, ha mort durant una gira a Alemanya després de dinar una hamburguesa del McDonald's que li va provocar una severa reacció al·lèrgica, coneguda com a xoc anafilàctic.

El succés va tenir lloc a l'agost de l'any passat, quan Wu va patir múltiples reaccions al·lèrgiques greus, sent especialment sensible als productes lactis. Aquestes al·lèrgies, lamentablement, van tenir un desenllaç fatal per al prometedor violinista.

Al Tribunal Forense de West London (Anglaterra), la forense Lydia Brown va relatar com aquest destacat músic, immediatament després de reaccionar a la barreja d'aliments, es va administrar una injecció d'epinefrina. Tot i els esforços dels paramèdics, Alex va morir a l'hospital una setmana després.

Durant la investigació, la forense Brown va afirmar que no es van trobar proves d'un comportament imprudent que podria haver portat a la mort d'Alex. A més, ha destacat que no hi havia motius per criticar el restaurant pel seu maneig de la informació sobre al·lèrgens.

La Sra. Brown va comentar: "És tràgicament evident que durant l'hora de dinar, Alex va combinar diversos productes alimentaris de McDonald's i alguns d'aquests productes contenien lactis".



Segons un tribut en línia a l'Àlex de familiars i amics, el jove havia escollit registrar-se com a donant d'òrgans. La seva mort va permetre salvar cinc vides, a més de restaurar la vista de dues persones més.