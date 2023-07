Un efectiu dels Bombers. Foto: Europa Press

L' incendi forestal de La Palma continua actiu en 3 fronts , però evoluciona dins de les línies establertes i s'han controlat les reactivacions. Els mitjans es concentren a Cruz del Llano, El Reventón i La Caldera . El dispositiu del 17 de juliol està format per 550 efectius i 10 mitjans aeris.

Així ho ha informat en roda de premsa el conseller de Política Territorial, Cohesió Territorial i Aigües, Manuel Miranda, que ha estat acompanyat per la consellera de Presidència, Administracions Públiques, Justícia i Seguretat, Nieves Lady Barreto; el conseller de Transició Ecològica i Energia, Mariano H. Zapata; el president del Cabildo de la Palma, Sergio Rodríguez; i la cap Protecció Civil i Emergències Govern de Canàries, Montserrat Román.

El conseller de Política Territorial, Cohesió Territorial iAguas ha explicat que els dos fronts situats a les zones del Reventón i Cruz del Llano, darrere del poble de Tijarafe, es troben actius però l'evolució ha estat favorable durant la nit, tot i que encara no es pot donar per tancada lextinció daquests dos flancs.

Manuel Miranda va indicar que on sí que hi ha hagut problemes és al flanc sud, al Parc Nacional de la Caldera, per la dificultat que hi ha en aquests moments en els accessos i els problemes que estan tenint els mitjans aeris a causa del fum i la nuvolositat. Tot i això, s'espera que al llarg del dia el cel es va aclarint i els helicòpters i els hidroavions puguin operar de forma més contínua.

Miranda va deixar clar que l'incendi continua obert i on s'estan concentrant els esforços més importants és al Parc Nacional de la Caldera. Alhora, ha assenyalat que s'espera que les condicions meteorològiques ajudin a controlar el foc, que els mitjans aeris puguin operar de manera més convenient i que ben aviat, si bé no se sap quan, ja es pugui començar a tenir notícies més positives.

El conseller va detallar que en aquests moments estan treballant a les tasques d'extinció un total de deu mitjans aeris (8 helicòpters i 2 hidroavions) i 550 efectius que pertanyen al Cabildo de La Palma, Govern de Canàries, Govern d'Espanya, ajuntaments, Policia Canària , Guàrdia Civil, policies locals, així com 110 efectius voluntaris.