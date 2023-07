La localitat de Newton (Massachussets, Estats Units) està en estat de xoc després de l' assassinat masclista del cap de setmana passat . Segons denuncien mitjans locals, un home va ser acusat d'assassinat per matar la seva dona al seu domicili. Segons ha transcendit, els fills del matrimoni estarien presents a casa durant l'assassinat.

Està acusat de copejar-la fatalment amb un bat de beisbol ; els agents van trobar la víctima estesa al pis de l'habitació d'un nen amb ferides al cap, segons la versió dels fiscals durant el judici.

Dues persones van trucar simultàniament al 911 per denunciar l'atac: un dels fills la va sentir cridar per trucar a la policia, i un amic que estava parlant per telèfon amb ella en aquell moment, van dir els fiscals. Aquest amic suposadament va sentir caure el telèfon, després tres cops forts i nens cridant: “l'estàs matant”.

Els oficials van trobar el pare amb restes de sang. Segons recull la premsa local, va acusar la seva dona d'haver-li estat infidel.