Fotografia d'un nadó

Una dona adolescent de Califòrnia ha matat suposadament el nadó de nou mesos. La mare hauria introduït al biberó de llet, Fentanilo , un analgèsic entre 50 i 100 vegades més fort que la morfina, en confondre'l amb cocaïna.

La detinguda és una noia de 17 anys i ha estat arrestada i s'enfronta a càrrecs per homicidi i tenir substàncies estupefaents a casa seva. Segons la seva declaració, ella voldria haver-li introduït una mica de cocaïna per induir-li el somni, però es va equivocar i li va posar Fentanil .

La mare li hauria donat el biberó al nadó just abans de ficar-se al llit per dormir la migdiada va dir el xèrif del comtat de Nassau, Bill Leeper. Quan la mare es va adonar que el bebè no despertava i no respirava era massa tard, la dosi ingerida pel nen va ser mortal.