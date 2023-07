Un tràgic accident de trànsit a Algèria s'ha cobrat la vida de com a mínim 34 persones i ha deixat 12 ferits, segons ha informat la unitat de Protecció Civil d'Algèria. El succés va passar al poble d'Atoll, a l'estat de Tamanrasset.

L'impacte va provocar que un altre autobús i un automòbil s'incendiessin, sense que se n'hagin proporcionat més detalls. Les imatges han permès veure com l'autobús estava destruït per les flames. De moment, no se sap l'estat dels ferits.

Segons l' Arabic Post , els accidents de trànsit continuen cobrant-se desenes de vides cada setmana a Algèria.

Un exemple preocupant és el període de sis dies entre el 9 i el 15 de juliol, durant el qual es van registrar 1.359 accidents de trànsit a tot el país. En aquest lapse, 42 persones van perdre la vida i 1.697 més van resultar ferides, algunes amb ferides de gravetat variable.

Des del mes de maig fins a l'informe, les autoritats han reportat un total de 333 morts i 12.717 ferits a causa de la sorprenent quantitat d'11.542 accidents de trànsit.

Aquestes xifres són alarmants i revelen la urgència d'implementar mesures efectives per millorar la seguretat viària a Algèria i protegir la vida dels ciutadans a les carreteres.