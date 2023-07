Captura del vídeo de Twitter @IsabelHidalgoG5

La Costa del Sol va viure un moment molt tens després que dos homes protagonitzessin un tiroteig al centre comercial Cristamar de Marbella , a Puerto Banús. El succés va tenir lloc al voltant de les 18.00 hores d'aquest dimarts passat, però afortunadament no hi va haver ferits, ja que els autors de l'incident van fugir del lloc.

Segons informació proporcionada per fonts de la Policia Nacional, s'estan duent a terme investigacions per identificar els dos criminals involucrats. Els testimonis presencials del tiroteig apunten que es van sentir almenys tres trets que semblaven haver estat efectuats amb un subfusell.

Diversos vídeos difosos per usuaris a Twitter mostren clarament l'escena: un dels homes, amb una gorra posada, surt ràpidament del centre comercial mentre dispara amb una arma automàtica a un dels principals carrers d'accés a Puerto Banús. Afortunadament, en el moment del tiroteig, la zona no estava gaire concorreguda, cosa que va evitar una tragèdia més gran.



Després dels trets, l'home armat va fugir del lloc i va pujar a un vehicle, on presumptament ho esperava el còmplice. Fins ara, no hi ha hagut detencions i el motiu darrere del tiroteig continua sent desconegut.

Posteriorment, la Policia Nacional va trobar un vehicle en flames a pocs quilòmetres de Puerto Banús, específicament a la zona de Bernabolá. L?incendi va requerir la intervenció dels Bombers per ser controlat.

Segons les sospites, el vehicle podria haver estat utilitzat pels dos perpetradors del tiroteig que va passar hores abans al centre comercial Cristamar de Marbella. Tot i això, és important destacar que aquestes són només suposicions, ja que la investigació roman oberta i en curs.