La localitat de Pali (Rajastan, Índia) està commocionada després d'un crim que ha tingut lloc recentment. La premsa local ha informat que un home ha estat assassinat i esquarterat en 6 trossos per l'amant de la seva dona.

Segons ha transcendit, després de l'assassinat del marit, l'homicida va enterrar el tors en un bosc proper i el cap, les mans i els peus en un jardí proper a la casa.

La policia va revelar que l'acusat va plantar mànecs sobre la zona enjardinada on havia amagat les parts del cos per intentar despistar i que no fossin localitzades.

Després de conèixer els fets, els agents van engegar una investigació. Per la seva banda, la família de la víctima creu que hi ha més persones involucrades a l'assassinat.