La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal que, presumptament, va estafar més d'1 milió d'euros amb la compravenda de vehicles d'alta gamma . Els vuit detinguts de la banda es feien passar per empleats d'empreses solvents i s'oferien a actuar com a intermediaris per obtenir els vehicles. Als sis registres domiciliaris realitzats s'ha intervingut més de 31.000 euros en efectiu, 11 vehicles, quatre equips informàtics, 10 telèfons mòbils i nombrosa documentació financera i mercantil.

ES FAN PASSAR PER EMPLEATS D'EMPRESES SOLVENTS

La investigació va començar al començament d'aquest any quan diverses denúncies van posar de manifest l'existència d'un grup d'individus relacionats entre ells que, amb el mateix modus operandi, procedien a apropiar-se indegudament de vehicles de gamma alta. A més, i mitjançant engany, aconseguien apoderar-se d'elevades quantitats de diners per a suposades compres d'aquest tipus de vehicles, els quals mai no van arribar a transmetre.

Els detinguts, servint-se de plataformes en línia de venda de vehicles de segona mà es feien passar per empleats d'empreses solvents dedicades a la compravenda al mercat de l'automoció d'alta gamma, i contactaven amb persones que venien el seu vehicle oferint-los actuar com a intermediaris en una “venda assegurada”. Amb aquest objectiu, arribaven fins i tot de vegades a donar un petit senyal per guanyar-se la confiança del venedor, que procedia a lliurar-los el vehicle amb l'objectiu que els detinguts culminessin la venda i els ingressessin la quantitat acordada per aquesta.

Un cop es feien amb els vehicles dels venedors, procedien a la seva publicació de la venda per preus més baixos als acordats amb el venedor per fer la venda més atractiva i ràpida. Quan els detinguts rebien l'oferta de compra per part d'un tercer, procedien a sol·licitar-li els diners i en algunes ocasions aquesta tercera persona no arribava a rebre el vehicle, o si arribava a fer-ho, la quantitat pagada pel comprador en cap cas arribava al venedor.

DE VALÈNCIA A BARCELONA

Després de cometre diverses estafes a la ciutat de València, els integrants d?aquest grup criminal es van traslladar a la província de Barcelona per seguir la seva carrera delictiva. Els investigats tenien un alt grau de professionalitat ja que comptaven amb una sèrie d'elements que els donaven aparença de legalitat i solvència dins el mercat de la compravenda d'automòbils. Per això comptaven amb un local comercial on exposaven diversos vehicles d'alta gamma i on comptaven amb oficines amb l'objectiu d'aconseguir enganyar les víctimes, les quals acudien bé a adquirir un vehicle, o bé a dipositar el seu per a la intermediació de la venda. Així mateix, feien servir diverses mercantils constituïdes a l'únic efecte de cometre les estafes.

Durant els sis registres domiciliaris realitzats simultàniament es va intervenir un total de 31.580 euros en efectiu, onze vehicles –dos denunciats com sostrets-, un matxet de grans dimensions, quatre equips informàtics, deu telèfons mòbils i nombrosa documentació financera i mercantil.