Un bomber intentant apagar les flames. Foto: Europa Press

L'incendi forestal declarat dissabte a la matinada 15 de juliol al municipi de Puntagorda, a l'illa de La Palma, ha estat declarat estabilitzat a la 1 del migdia d'aquest dimecres 19 en tot el seu perímetre, amb una superfície afectada de 2.900. hectàrees, una xifra que podria ser fins i tot menor, un cop es faci el perimetratge manual en els propers dies.

Així ho ha informat la consellera de Presidència, Administracions Públiques i Seguretat del Govern de les Canàries, Nieves Lady Barreto, que ha comparegut en roda de premsa per informar sobre l'evolució de l'incendi.

Actualment, queden 14 punts encara actius dins de la zona cremada que segueixen arrelant encara que no hi ha risc que el foc es reactivi i surti del perímetre. "Es continuarà amb les descàrregues d'aigua per apagar com més aviat millor aquests 14 punts", ha afegit Barreto.