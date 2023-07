Foto: Europa Press

Un motorista va morir dimecres 19 de juliol a última hora de la tarda al sortir de la carretera al quilòmetre 19,4 de la L-303, al seu pas per Puigverd d'Agramunt (Urgell), ha informat aquest dijous el Servei Català de Trànsit (SCT).

La víctima, de 54 anys i veí de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), va patir una sortida de la via per causes que encara s'investiguen.

Amb aquesta víctima, ja són 83 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya (segons dades provisionals), dels quals 30 eren motoristes.