Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha aconseguit detenir una dona com a presumpta autora de l'homicidi d'un home, el cadàver del qual va ser trobat carbonitzat al carrer Cerro del Murmullo , del districte de Villa de Vallecas, a Madrid.

La investigació va partir amb la dificultat afegida que no se sabia qui era la víctima ja que li havien extret les peces dentals i els dits per evitar-ne la identificació. A més, li havien cremat parcialment.

Al principi, els agents de Policia Científica i d'Homicidis van pensar, per aquest tipus d'indicis, que era un ajustament de comptes o una banda organitzada de sicaris. Però de mica en mica van descobrir la veritat, en una investigació que va durar sis mesos, després d'esbrinar la identitat del cos.

La responsable dels fets va ser posada a disposició de l'autoritat judicial, que va decretar el seu ingrés immediat a la presó. Posteriorment i trobant-se a la presó va ser acusada de participar en un altre homicidi, l'anomenat crim de l'etiqueta.

VÍCTIMA ADICTA A LES DROGUES I PROSTITUCIÓ

La investigació va començar quan l'agost de l'any 2021 una veïna que estava passejant per una pineda a Villa de Vallecas va observar que s'estava produint un incendi. Els agents que s'hi van desplaçar van trobar, entre les flames, el cadàver d'un home.

Les indagacions dutes a terme pels agents del grup VI d'Homicidis juntament amb els agents de Policia Científica de Madrid van permetre esbrinar la seva identitat a través de tècniques que la inspectora que ha atès avui els mitjans de comunicació no ha volgut revelar per evitar ser utilitzades pels criminals.

La víctima va resultar ser un home de 63 anys, marí mercant de professió, contractat per una important empresa d'hidrocarburs estrangera, que solia estar diversos mesos fora del territori espanyol i recorria persones del seu entorn com a destinatàries de l'ingrés de les nòmines mensuals.

Quan tornava a Espanya, aquestes persones li feien entrega dels diners generats amb la seva feina, entre 7.000 i 7.500 euros al mes, fet que de vegades no passava, convertint-se en víctima de continus enganys. Feia servir aquest sistema perquè, a causa dels seus deutes amb la Seguretat Social espanyola, no volia tenir un compte bancari a Espanya.

La víctima treballava uns quants mesos en aigües d'alta mar però quan tornava a Espanya dilapidava el sou en drogues i en prostitució, cosa que s'havia convertit en una addició i un problema, ja que li havia apartat de la família. Per això, el seu entorn eren persones dedicades a aquest món, com la presumpta assassina, que en el seu moment havia exercit la prostitució i que ara el portava a clubs de contactes.

El 26 d'agost de l'any 2021, el marí va arribar a l'aeroport de Madrid on l'esperava aquesta amiga, fet i fet la suposada assassina, espanyola de 46 anys, la qual s'havia convertit en els últims anys en la persona de confiança que rebia el ingrés de les seves nòmines i s'apropiava constantment de manera indeguda d'aquests diners.

Després de trobar-se, tots dos es van desplaçar a la localitat de Torrejón de Ardoz, on la presumpta autora dels fets residia i tenia un local llogat per muntar un negoci d?estètica. És en aquell moment quan es va perdre la pista de la víctima.

Els agents d'Homicidis van poder corroborar que va ser en aquell local on es va consumar el crim per asfíxia i que posteriorment la presumpta autora va sol·licitar a un conegut, mitjançant engany, la utilització del seu vehicle particular per, amb el pretext de fer una mudança, traslladar el cos sense vida dies després.

VA FER CREURE EL SEU ENTORN QUE CONTINUAVA AMB VIDA

En dies posteriors, la suposada autora autora va cobrir el cadàver amb unes cornilles sense dutxa i el va traslladar al vehicle en unes cortines de dutxa fins a la pineda ubicada al carrer Cerro del Murmullo, on el va cremar.

A més, la responsable va fer creure als familiars del mort que la seva desaparició havia estat voluntària i que seguia amb vida. Per això, va enviar aris missatges perquè pensessin que desapareixia voluntariant. Ningú mai no va denunciar la seva desaparició.

Després de nombroses gestions, els agents van detenir el febrer d'aquest any aquesta dona que va ser posada a disposició de l'autoritat del Jutjat número 10 de Madrid, que en va decretar l'ingrés a la presó. Nega la seva implicació en els fets. El judici oral sobre aquest cas es fixarà ben aviat.

A més, els agents van practicar entrades i registres tant al domicili de l'autora com al local on es va produir l'homicidi i al vehicle utilitzat per al transport del cadàver.