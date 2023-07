Ledifici dels jutjats. Foto: Google Maps

El sospitós d'agredir sexualment i intentar assassinar una menor de 16 anys en sortir d'una discoteca d' Igualada ( Anoia ) la matinada de l'1 de novembre del 2021 s'ha acollit al dret de no declarar aquest dijous 20 de juliol davant el jutge que investiga el cas.

L'advocat de l' acusació popular que exerceix l'Ajuntament, Miquel Sàmper, ha explicat en declaracions als periodistes que l'home "gairebé no ha obert la boca".

Sàmper creu que en aquesta agressió hi va haver "una violència totalment desenfrenada, és viva de miracle", ha dit respecte a la menor. "Si no hi apareix una tercera persona, és que estaria morta", ha assegurat també respecte a la víctima.

El Jutjat d'Instrucció 4 d'Igualada, que investiga el cas, ha processat el sospitós pels presumptes delictes d'agressió sexual i intent d'assassinat i creu que l'home va colpejar la menor al cap, la va agredir sexualment i després la va deixar tirada a terra, robant-li l'abric, el vestit.

Com a indicis, el jutge compta amb els enregistraments de les càmeres de seguretat de la zona i la connexió dels mòbils del sospitós i de la menor a les antenes de telefonia, que corroboren la seva localització i alhora descarten que altres persones participessin a l'agressió.

L'instructor considera que aquestes dades són suficients per processar el sospitós per agressió sexual i intent d'assassinat, ja que considera que la menor hagués mort a conseqüència de l'agressió "si no hagués estat assistida amb celeritat i promptitud".

A més, el jutge recorda que "l'última baula a tota aquesta cadena indici" són les restes d'ADN de la menor que la policia va trobar en registrar la casa del sospitós, en diversos objectes i peces que feia aquella nit.

L'home està a la presó provisional des que va ser detingut i davant d'aquests indicis el jutge ha decidit mantenir-lo allà.