Un tauró gris. Foto: Wikipedia

Es va quedar en un ensurt. L' apneista Cristian Castaño va poder escapar, fa uns dies, d'un atac que podria haver costat la vida. El colombià, un dels millors del món en aquesta disciplina, estava bussejant a Sant Andreu, al seu país, quan va ser atacat per un d'aquests animals.

Per sort, l'assalt del tauró arriba en una zona molt propera al pot des del qual s'havia llançat a l'aigua Castaño, que va poder pujar ajudat pels integrants de la tripulació.

Quan és salvat, de la cama cau sang, igual que de les seves mans.

Castaño va penjar una story al seu perfil d'Instagram amb embenats, encara que per fortuna per a ell la cosa no va anar a més.