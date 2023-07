“Vaig ser violada per un jugador de la Premier League”. "Ho va filmar i ho va ensenyar als seus col·legues". "Encara veig la cara a la televisió". Aquestes són algunes de les dures frases del testimoni que una dona anglesa comparteix amb The Daily Mail en què explica el que li hauria passat fa 8 anys.

La dona lamenta que fins ara estava "massa espantada per parlar amb la policia o amb la família", encara que finalment s'ha atrevit a fer el pas i explicar-ho. Ella, el nom de la qual no apareix als mitjans, assegura que "per al futbolista en vaig ser una més", i assegura que li encantaria saber "què passa per la seva ment, com explica el que va passar aquella nit".

Detalla que, durant una festa, era a l'habitació amb el futbolista i que aleshores era la seva companya de pis. En un moment, la seva companya se'n va anar i, encara que ella no volia mantenir relacions amb el futbolista, aquest la va forçar.

D'aquesta manera, una estrella de l'esport torna a estar assenyalada per fets d'aquest tipus, pocs dies després que Benjamin Mendy, exjugador del Manchester City, fos declarat "no culpable" de violació i intent de violació després d'un llarg procés judicial.