Culturista / Freepik

Un culturista de 33 anys anomenat Justyn Vicky ha mort a Bali , Indonèsia, després que una barra li caigués al coll mentre feia exercici. Tot i ser atès de manera urgent, no es va poder fer res per salvar la seva vida i va acabar morint a la taula d'operacions.

Durant la sessió d'exercici, Vicky estava fent un seient en què aixecava 210 quilograms de pes . Desafortunadament, en un instant crucial, Vicky no va poder sostenir la barra i aquesta es va precipitar sobre el coll. Tot i els seus desesperats intents per alliberar-se del pes, la barra va acabar deixant-lo atrapat, provocant una fractura al seu coll.

Després del tràgic succés, les autoritats sanitàries van ser alertades ràpidament i van traslladar Justyn Vicky immediatament a l'hospital per sotmetre's a una intervenció quirúrgica d'urgència. Als seus 33 anys, Vicky era entraîneur personal ; no obstant, les lesions van resultar d'extrema gravetat i lamentablement no va poder superar l'accident.

Segons The Sun , va patir una fractura al coll i els nervis connectats al cor i els pulmons es trobaven en una situació crítica.