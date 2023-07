Màquina de Tallers Aratz

Un treballador de 33 anys ha mort aquest divendres a Vitòria-Gasteiz en un accident ocorregut al migdia a Tallers Aratz , en què ha resultat atropellat per una màquina, segons han informat LAB i el Departament basc de Seguretat.

El sindicat abertzale ha afirmat, mitjançant un comunicat, que les circumstàncies de l'accident apunten que l'operari ha mort "per incompliment de la normativa de màquines per part de l'empresa".

Alhora, ha subratllat que "si en la manipulació d'una màquina es dóna un atrapament , indica la manca de mitjans de seguretat". "Tots els riscos que ocasiona una màquina han d'estar previstos i s'han de prendre mesures per a cadascun", ha afegit.

El sindicat ha explicat que totes les màquines "han de complir aquests principis, per antiga que sigui la seva producció" i ha destacat que "aquesta és responsabilitat de l'empresari i així està indicat a tota la normativa".

De la mateixa manera, ha denunciat que "a la indústria d'Euskal Herria la major part de la maquinària no compleix la normativa de seguretat i l'exposició dels treballadors a aquests riscos és habitual".

Segons ha assenyalat, la raó que això passi és que "la patronal no està controlada per ningú". "Ningú no el fa complir la normativa de salut laboral i, encara que el Govern Basc té la competència i per tant l'obligació de fer-ho, no ho fa", ha criticat.

El sindicat ha informat que aquest divendres suma "l'accident laboral mortal número 32 a Euskal Herria des de començament d'any".