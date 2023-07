Jazmin Paez - DEPARTAMENT DE POLICIA DE MIAMI-DADE

Una dona de Miami , Florida (Estats Units) , va ser acusada de suposadament intentar sol·licitar a un assassí a sou d'un lloc web de paròdia que matés el seu fill de 3 anys, assegura la policia, segons múltiples informes.

Jazmin Paez, de 18 anys, s'enfronta a càrrecs de sol·licitació d'assassinat en primer grau i ús il·legal d'un dispositiu de comunicació en tercer grau, segons la policia nord-americana.

Dimecres va ser ingressada en un centre de detenció del comtat de Miami-Dade i se li va imposar una fiança estàndard de 15.000 dòlars.

Segons publica CBS News, citant documents judicials, Páez suposadament va enviar la ubicació del seu fill, a més de fotos del nen, al lloc web de paròdia, RentaHitman.com.

El propietari del lloc web, Robert Innes, inicialment va crear el lloc web per a un projecte de ciberseguretat, però afirma que rep milers de consultes al dia per assassinar persones.

Segons ha denunciat la policia, Báez li va escriure en un formulari de sol·licitud en línia on exposava que necessitava un assassí a sou per "fer una mica d'una vegada per totes" , i va insistir que matés el seu propi fill. Innes, horroritzat, va posar els fets en coneixement de les autoritats.