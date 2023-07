Davant la situació, molts viatgers s'han vist obligats a buscar alternatives per arribar a les destinacions. EP

La suspensió de la circulació de trens d'alta velocitat amb sortida i entrada a València ha afectat centenars de passatgers que en arribar a l'estació de Joaquín Sorolla han topat amb una "manca d'informació" sobre els fets i s'han vist obligats a buscar alternatives per desplaçar-se fins als seus llocs de destinació. "No et dóna temps a reaccionar", han lamentat, i s'han mostrat "molt emprenyats" amb la situació.

Diverses de les persones afectades han assegurat, en declaracions a Europa Press TV, que han llogat un cotxe o han plantejat la possibilitat d'agafar un taxi o un avió fins a Madrid -on es dirigien la majoria de trens afectats que sortien des de València-. "Encara que sigui te'n vas caminant", ha recalcat una de les afectades, que ha apuntat que davant la gran quantitat de gent en la mateixa situació es tracta de "sobreviure" per trobar la millor solució.

Altres persones han optat per esperar a l'estació una solució, encara que han criticat que no els han dit "absolutament res" i desconeixen quan es restablirà el servei de trens, si se'ls oferirà una alternativa per arribar a temps als seus destins o si se'ls tornaran els diners invertits als bitllets.

La preocupació de molts dels afectats respon, segons han assenyalat, que havien comprat els bitllets de tren per desplaçar-se als seus llocs d'empadronament i exercir el dret al vot a la jornada electoral d'aquest diumenge 23 de juliol. Així mateix, també s'han vist perjudicats alguns turistes estrangers que viatjaven a Madrid per agafar el vol de tornada als seus països.

"Hem hagut de rendir un cotxe per moure'ns avui a Madrid, perquè demà tenim un vols de tornada a casa", han recalcat dues dones costarricenques, que han asseverat que han arribat a l'estació amb temps per agafar un tren amb sortida prevista a les 10.06 hores però "d'un aviat a l'altre" s'ha cancel·lat el viatge "sense cap comentari per part.

Davant d'aquesta "sorpresa desagradable" i de l'"emergència" per arribar al seu destí, han llogat un cotxe que els ha costat 550 euros, perquè, han afirmat, en el moment de la cancel·lació dels trens "van pujar moltíssim les tarifes i era el que hi havia". "Els 'carrentals' de l'estació estaven plens, almenys 100 persones fent cua", han assenyalat, i han afirmat que no saben "si es van aprofitar o si en el moment va pujar automàticament per la demanda".

Han lamentat que els hagués agradat rebre "més informació", ja que fins ara no saben si els reemborsaran els bitllets "o què". "A l'estació comentaven que hi havia inundacions o errors a la via, però sense més informació que el cartell que deia que estava cancel·lat el nostre tren", han sostingut.

"NINGÚ DIU RES NI ENS AJUDEN"



Un altre dels afectats ha recalcat que en arribar a l'estació de Joaquín Sorolla s'han trobat amb "tot el mogollón" de gent que no ha pogut pujar als seus trens: "Estem molt emprenyats". "Ningú diu res ni ens ajuden ni ens diuen el que podem fer", ha criticat, i ha explicat que ha preguntat a dues treballadores que li han dit que "no saben res" i que havien de preguntar a 'Informació'.

"Estem mirant a veure que no hàgim de passar aquí la nit també", ha subratllat, i ha sostingut que esperen que "almenys" algú es faci càrrec de les despeses. "No ho sabem i en informació hi ha una cua d'una hora, dues o més. Ara anirem a preguntar", ha afegit.

Una dona, que havia comprat un bitllet d'anada a les 9.35 i un altre de tornada a les 18.30 hores per votar a Madrid i tornar-hi, ha remarcat que no han dit "absolutament res". "No sabem quan es restablirà el servei ni si després els trens a la sortida de Madrid tenen retard o què passarà. No en tinc ni idea", ha expressat.

Ha sostingut que "no tenen més notícies" respecte a l'avaria que ha provocat la cancel·lació de la circulació dels trens: "Res, res. A l'hora que he arribat hi havia els trens de les 7.00 hores sense sortir; han suspès tots els d'Ouigo i res més, és tot el que sé".

"AIXÒ ÉS SOBREVIURE, NO?"

Una dona, que viatjava amb diversos nens a Madrid, ha remarcat que en arribar a Joaquín Sorolla s'han trobat "aquest pastís". "En principi sortiríem i de sobte ens han cancel·lat el tren. A les 9.22 hores, m'ha entrat a mi el missatge al correu electrònic", ha assenyalat, i ha lamentat que la situació "no et dóna temps a reaccionar ni res".

Després d'interposar una reclamació via email els han tornat els diners i un val del 200% de l'import del bitllet que només poden gastar a la mateixa companyia. "Ens havíem gastat 155 euros, ens tornen 155 i 310, però ara busca a veure quan et treus bitllets per anar-te'n a un altre lloc i després de l'experiència potser no et ve de gust anar-te'n una altra vegada, encara que potser no és culpa d'ells", ha manifestat.

"Hem buscat opcions, això és sobreviure, ¿oi?", ha declarat la dona, que ha afirmat que, després de mirar avions i taxis, han comprat uns nous bitllets de tren que els han costat "el triple del que van costar els bitllets d'anada i tornada". "Nosaltres ens hem buscat la vida, però tota la gent que hagi afectat doncs no vegis...", ha continuat, i ha alertat que està "tot col·lapsat": "A veure el que passa aquí, l'aventura".

La seva filla ha explicat que va ser ella qui va proposar visitar Madrid aquestes vacances estivals, i per això la cancel·lació dels trens li "ha aixafat una mica el pla". "El primer pensament ha estat tornar-nos a casa, però després hem pensat que ens hem d'anar sí o sí perquè són més els diners que perdràs i la il·lusió de les criatures. A veure qui els diu que marxes a casa, encara que sigui caminant marxes a Madrid", ha postil·lat la mare.