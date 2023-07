Recurs, policia - UNSPLASH

Un nen de nou anys va ser assassinat i el seu cos va ser mig enterrat per quatre persones al districte Nashik de Maharashtra (Índia). Segons ha informat la policia aquest dissabte, és un ritual de sacrifici humà.

La policia va arrestar tots els acusats involucrats en el crim que va tenir lloc el 16 de juliol, va dir un funcionari.

Els acusats suposadament van segrestar el nen quan estava jugant en un camp al llogaret de Pohane Shivar. Després li van tallar el coll i el van deixar semisoterrat.

Els detinguts són residents del mateix poble i cercaven un tresor amagat. Per això, van matar el nen com a part d'un ritual per trobar el seu apreciat botí.