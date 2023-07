(ID) El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun; la portaveu de Sumar sobre feminisme, igualtat i drets LGTBI, Elizabeth Duval; la líder de Sumar, Yolanda Díaz; i el ministre de consum, Alberto Garzón / @EP

Un home identificat com a neonazi per testimonis presencials va entelar la festa de Sumar a Madrid durant la nit electoral passada, després que irrompés al bar on es reunien càrrecs i simpatitzants de la formació i protagonitzés un incident en què va arribar a exhibir una arma blanca.

Segons han confirmat a Europa Press fonts presencials, els fets han tingut lloc en un cèntric establiment on Sumar s'havia reunit per celebrar el resultat de les eleccions generals d'aquest diumenge quan, cap a les 2.30 hores d'aquesta matinada, un individu amb diversos tatuatges -entre ells, i segons aquests testimonis, el símbol d'extrema dreta '88', que representa el símbol d'extrema dreta '88' .

En aquell moment es trobaven al bar diferents càrrecs de Sumar com el seu portaveu, Ernest Urtasun ; el diputat electe per Madrid Íñigo Errejón ; la portaveu d'Habitatge de la formació, Alejandra Jacinto , o la portaveu de Más Madrid a l'Assemblea regional, Mónica García , així com diversos simpatitzants i periodistes.

L'individu va adoptar, segons les mateixes fonts, una actitud violenta i va arribar a encarar-se amb diverses persones, i després va ser expulsat del local pel porter del mateix, si bé pel que sembla en aquell moment va treure un objecte punxant que podria correspondre amb un ganivet de grans dimensions.

Els mateixos testimonis apunten que aquesta persona portava en aquell moment una cotilla de plàstic dur que sol emprar-se per protegir el tòrax en casos de lesions a les costelles. Després de l'incident van anar al local, d'acord amb aquests testimonis, efectius policials, encara que l'individu ja havia marxat.