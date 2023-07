Restes d'un esfondrament a les obres del col·legi Adoratrius / @EP

Dues persones han resultat ferides i una més, atrapada, en el despreniment que, a primera hora d'aquest matí, s'ha produït a la façana interior del col·legi Adoratrices de Logronyo.

Les víctimes són tres treballadors que estaven fent obres al centre. En aquests moments, efectius de la Unitat Canina de la Policia Nacional es troben buscant el treballador atrapat sota la runa.

Igualment, els serveis d'emergència, tant Bombers com Policia i ambulàncies, mantenen acordonat a l'entorn del centre, situat al carrer Joan XXIII de la zona de les Cent Botigues de la capital de La Rioja.

D'acord amb les primeres apreciacions de testimonis, s'ha sentit un gran estrèpit a la zona, en caure la façana cap a l'interior de l'immoble. Els dos treballadors ferits han estat traslladats a l'Hospital San Pedro de la capital de La Rioja.

Com ha apuntat en declaracions als mitjans de comunicació el regidor d'Administració Pública, Interior i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Logronyo, Francisco Iglesias, l'esfondrament s'ha produït "a tres quarts de deu del matí".

"Ens han avisat -ha relatat- que s'havia produït un esfondrament en una zona d'obres del col·legi Adoratrices, en una zona que s'està adequant per a residència, a la part interior de centre", en concret, s'hauria esfondrat el forjat d'una sèrie de plantes.

Un cop rebut l'avís a través del Servei d'Emergència SOS Rioja 112, s'ha mobilitzat per atendre el succés la Policia Local, la Policia Nacional, els Bombers de Logronyo i s'ha desplegat l'hospital de campanya del 112.

Iglesias ha assenyalat que "les investigacions les està portant Policia Nacional, ja que es pot produir algun tipus de legislació laboral que hagi d'afectar".

En concret, d'acord amb el relat de l'edil, "hi havia tres persones treballant a dins, dues han pogut ser rescatades amb vida, una amb ferides lleus i una altra amb ferides una mica més importants, però també conscient i amb vida". Tots dos han estat evacuats a l'Hospital San Pedro.

"I queda una tercera persona atrapada a la planta baixa de l'edifici, on han caigut tots els enderrocs, que els Bombers de Logronyo no han pogut rescatar per la gran quantitat de runes que hi ha a sobre", ha dit el regidor, que ha apuntat que "s'ha trucat a la Unitat Canina de la Policia Nacional, hi ha un gos en aquest moment intentant localitzar la persona".

A això ha sumat que "hi ha també els tècnics municipals de l'Àrea d'Arquitectura dins de l'edifici recolzant el cos de Bombers". També es troba dins l'alcalde logroñés, Conrado Escobar, amb el regidor d'Arquitectura "i el regidor d'Urbanisme és a l'Ajuntament amb l'expedient comprovant que totes les llicències concedides i tots els permisos estaven dins del que s'estava executant".

Francisco Iglesias ha pogut detallar que l'esfondrament no ha afectat l'escola, sinó una part, "si mirem l'escola des de Joan XXIII a la part esquerra, una ala lateral, més o menys independent de la resta de l'edifici".

Així, "els tècnics municipals i els Bombers estan comprovant que no hi ha cap altra afectació d'estructura en aquesta part que, en principi, és per on estan entrant els Serveis d'Emergència, on han evacuat els ferits i on estan fent les inspeccions".

Ha assenyalat que l'esfondrament no ha caigut al pati del centre, "perquè era una zona tancada per obres, tenia uns metres de distància respecte a la zona d'obra i els enderrocs han caigut molt en vertical, fins i tot algun encara està penjant des de les ferralles que fan el que és el forjat, estan penjant i bé, ja que ha estat un col·lapse vertical".

"Llavors han caigut en una àrea molt delimitada, però sí que és veritat que tots han caigut concentrats en una zona i és on hi ha aquesta persona que encara queda per rescatar", ha conclòs el regidor.