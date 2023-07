Metge / Freepik

Després d'una dolorosa batalla contra el càncer, una mare va morir a causa de la tràgica omissió d'una cita vital. La carta crucial , que contenia informació urgent, va quedar oblidada a un caseller de l'hospital durant un mes.

Maria Shafighian , de 59 anys, no va poder assistir a la seva cita cara a cara amb el metge, ja que la correspondència necessària no va arribar mai a les mans. De manera desafortunada, els terapeutes de la parla i el llenguatge havien redactat la carta, però el personal del departament d'orella, nas i gola no la va llegir fins al cap de trenta dies, quan ja era massa tard. Un metge forense va confirmar aquest dolorós error que va portar a conseqüències devastadores.

Segons un informe de WalesOnline, la forense principal, Caroline Saunders, ha ordenat a la junta de salut que faci un informe de prevenció de morts futures després d'una exhaustiva investigació.

Durant aquesta indagació, es va revelar que Maria va morir per causes naturals, però també es va descobrir que hi va haver oportunitats perdudes per identificar i tractar el tumor en etapes més primerenques. Aquestes oportunitats podrien haver marcat una diferència significativa en la lluita contra la malaltia.



Nicola Prygodzicz, directora executiva de la Junta de Salut d'Aneurin Bevan, ha respost a l'informe i ha destacat que la junta de salut ha pres mesures per millorar el procés. Han implementat un formulari de referència electrònic intern amb l'objectiu d'evitar errors futurs en la gestió de la informació.

UN DIAGNÒSTIC TARDÀ

Pel que fa al cas de la Sra. Shafighian, el seu diagnòstic inicial va ser paràlisi de les cordes vocals, el qual es va fer després d'experimentar símptomes de "ronquera persistent". Amb el temps, la seva condició va empitjorar i va començar a tenir dificultats per empassar, cosa que va portar a sol·licitar una valoració urgent.

A finals de gener de 2020, la Sra. Shafighian va ser remesa al departament d'otorinolaringologia pel seu metge de capçalera a causa de problemes de ronquera a la gola. Un aprenent d'otorinolaringòleg la va avaluar el mes següent i, com a mesura de precaució, es va ordenar una tomografia computaritzada per descartar càncer de laringe. Afortunadament, la tomografia no va mostrar signes de càncer a la seva laringe.

Tot i això, després d'una avaluació més detallada, se li va diagnosticar a la Sra. Shafighian una condició coneguda com a 'paràlisi de les cordes vocals', que ocasiona la pèrdua de control en els músculs que són responsables de controlar la veu.

Després de la seva avaluació inicial, va ser referida al departament de terapeutes de la parla i el llenguatge, on es va dur a terme una videoconsulta a l'abril de 2020. Durant aquesta consulta, l'equip de terapeutes de la parla i el llenguatge va notar un "desenvolupament preocupant" a les seves dificultats per empassar.

Immediatament, van decidir remetre-la a l'equip d'otorinolaringologia per a una avaluació urgent a causa de la gravetat de la situació. Lamentablement, la referència necessària es va imprimir però no es va lliurar a temps; va quedar oblidada al caseller del departament d'otorinolaringologia, on va romandre sense ser atesa durant un mes sencer. Aquest retard va tenir conseqüències greus en l'atenció mèdica de la Sra. Shafighian.