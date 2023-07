Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)

Un motorista de 23 anys ha mort aquest dijous a la nit després de sortir de la via per on circulava, la C-14, al seu pas per Ossó de Sió (Lleida) i xocar.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís dijous a les 23.38 hores i investiguen les causes del sinistre, ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct) en un comunicat d'aquest divendres.

Fins al lloc van acudir tres patrulles de la policia catalana, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i un dels equips de psicòlegs.