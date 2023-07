Se li va retirar el passaport i se'l prohibeix abandonar el país. EP

El Jutjat Central número 1 de l'Audiència Nacional ha deixat en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars l'acusat de segrestar els seus tres fills a França, i se li ha retirat el passaport i se'l prohibeix abandonar el país.

Els Mossos d'Esquadra van detenir a Manresa (Barcelona) l'home, que tenia una ordre europea de detenció i entrega emesa per les autoritats franceses per un presumpte delicte de segrest, detenció il·legal i sostracció de menors, informa aquest dissabte la policia catalana en un comunicat.

L'home es va "emportar per força" el seu fill menor, de 10 mesos, que estava sota la tutela dels serveis socials de l'administració francesa, mentre que els altres dos fills, de tres i cinc anys, estaven pendents de fer una mesura d'acolliment familiar.

La intenció de l'home era "marxar cap a Algèria amb els seus tres fills per no perdre la custòdia", i per això les autoritats franceses van emetre el 20 de juliol una alerta urgent per la possibilitat que l'acusat hagués fugit a Catalunya.

Els agents catalans el van ubicar en un domicili de Manresa i el van localitzar sortint d'aquest, i en pujar al domicili "van sentir veus de nens darrere de la porta, però ningú no va obrir davant els seus requeriments".

Els investigadors van contactar llavors amb el jutjat de guàrdia de Manresa perquè els autoritzés l'accés al domicili en cas que el pare no col·laborés, però finalment els va deixar accedir al pis.

Van trobar els menors a l'interior del pis i els van portar a la comissaria de Manresa fins que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) se'n va fer càrrec, a efectes de protecció.