El veredicte ha commocionat Puerto Rico i ha generat protestes per la violència de gènere.

El boxejador olímpic Félix Verdejo Sánchez ha estat declarat culpable de segrestar i matar la seva nòvia embarassada gairebé dos anys després que el cos de Keishla Rodríguez Ortiz fos trobat en una llacuna.

Un jurat va emetre el veredicte divendres després d'un judici d'un mes de l'exatleta que va competir per Puerto Rico als Jocs Olímpics del 2012 a Londres. El jurat estava format per tres homes i nou dones, segons The Washington Post. Verdejo, de 30 anys, va ser acusat de segrest amb resultat de mort, robatori de cotxe amb resultat de mort, homicidi intencional d'un fetus i possessió d'una arma durant un crim violent després que Rodríguez Ortiz fos trobada en una llacuna a San Juan.

El judici es va dur a terme al Tribunal del Districte dels Estats Units de Puerto Rico i va acabar amb la declaració de culpabilitat de Verdejo per segrest amb resultat de mort i causar la mort d'un fetus, informa The Washington Post. Tot i que no es va poder arribar a un veredicte als altres dos càrrecs, la sentència de Verdejo està programada per al 3 de novembre.

Un advocat de Verdejo es va negar a fer comentaris quan se'l va contactar per PEOPLE divendres a la nit. "Que visqui la resta de la seva vida pensant en tot el que va fer a la meva filla", va dir José Antonio Rodríguez, el pare de Rodríguez, mentre parlava amb els reporters després del veredicte, segons Telemundo Puerto Rico. En una conversa amb el diari local El Nuevo Dia, va afegir que "la veritat sempre preval". "No li desitjo la mort", va dir. "Li desitjo bona salut i que duri tot el que pugui durar. Si vol durar 200 anys, que duri, però que recordi sempre el que va fer a la meva filla".

La mort de Rodríguez Ortiz va provocar protestes a tota l'illa pel tracte a les dones i va portar el governador Pedro Pierluisi a declarar un estat d'emergència per la violència de gènere a Puerto Rico, cridant l'atenció sobre el que va descriure com "les conseqüències del masclisme sistemàtic, la inequitat, la discriminació, la manca d'educació, la manca d'orientació i, sobretot, la manca d'acció". "La violència de gènere és un mal social, basat en la ignorància i actituds que no poden tenir espai ni tolerància al Puerto Rico a què aspirem", va dir en un comunicat de premsa, segons ABC News. "És el meu deure i el meu compromís com a governador establir un STOP a la violència de gènere i per a aquests propòsits, he declarat un estat d'emergència".