Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) / @EP

Les dues passatgeres d'un cotxe han mort aquest diumenge a la nit al sortir el vehicle on circulaven de la via C-17 i bolcar després al pas per la Garriga (Barcelona).

El conductor va resultar ferit menys greu i traslladat a l'hospital de Granollers (Barcelona), ha detallat el Servei Català de Trànsit (Sct) en un comunicat d'aquest diumenge.

Les víctimes tenien 25 i 27 anys i fins al lloc van acudir cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra --els qui investiguen les causes del sinistre--, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM ), després de rebre l'avís a les 22.43 hores.