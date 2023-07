Remi Lucidi , de 30 anys, va morir després de caure d'un gratacel de 68 plantes a Hong Kong. El jove s'havia forjat una reputació com a escalador intrèpid de diverses torres arreu del món, desafiant tant edificis imponents com estructures més ombrívoles com grues, ponts, pilons i fins i tot transmissors.

Conegut a les xarxes socials com 'Remi Enigma', l'aventurer havia llegat al pis 68 de la imponent Torre Tregunter, que s'alçava majestuosament a 220 metres d'alçada a Hong Kong, abans del seu tràgic desenllaç.

Mentre intentava tornar a l'edifici, una treballadora el va veure donant cops a les finestres de l'àtic, però malauradament va patir la fatal caiguda que li va prendre la vida abans que pogués rebre ajuda.

L'accident va tenir lloc dijous passat a les 19.30 hores, quan Lucidi va arribar a la torre i li va dir a un guàrdia de seguretat que estava visitant un amic al pis 40. Les imatges capturades per les càmeres de seguretat van deixar veure el noi sortint de l'ascensor al pis 49 i després pujant les escales fins a assolir el nivell 68.

Tot i que la porta del terrat estava tancada amb clau, Lucidi va forçar el pany per poder fer-se una foto des de la part superior de l'edifici. El seu cos no va ser trobat fins que jeia a terra després del fatal incident.