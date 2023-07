Foto: Policia de Suïssa - Cantó Valais

En els últims anys, a causa del canvi climàtic, s'ha observat un augment en el retrocés de les glaceres alpines, cosa que ha provocat que es descobreixin cossos que van quedar soterrats al gel. Fa poc, un grup d'escaladors va trobar el cos mentre creuava la glacera Theodul, a prop de la famosa muntanya Matterhorn, a Zermatt.

Segons els informes, van veure una sola bota de muntanya i un joc de grampons que emergien del gel. La policia no ha donat detalls de la identitat de l?home desaparegut, però han confirmat la coincidència mitjançant l?ADN. Quan va desaparèixer, es va desplegar un important operatiu de recerca i rescat per intentar localitzar-lo el 1986 , any en què va succeir la tragèdia, però no van trobar el seu cos.



Durant el mes de juny passat, es va registrar el clima més càlid i sec en la història del país. D'altra banda, l'any anterior, els experts es van quedar sorpresos en descobrir que les glaceres suïsses han perdut més de la meitat del volum des del 1931.

Aquesta contracció glacial, que ja està passant a un ritme significativament més accelerat del que s'esperava, ha portat els científics a advertir que gairebé totes les glaceres alpines podrien desaparèixer per a finals d'aquest segle.

Això implicaria que troballes com la de les restes de l'escalador alemany, que ja passen gairebé anualment, es tornaran cada cop més freqüents.

L'any 2022, a causa del desglaç de la glacera Aletsch, ubicada als Alps bernesos, es van revelar les restes d'un avió que s'havia estavellat el 1968.

El 2014, més de 35 anys després de la seva desaparició, es va trobar el cos de l'escalador britànic Jonathan Conville. La troballa es va produir quan un helicòpter es dirigia a lliurar subministraments a un refugi de muntanya al Matterhorn.

A l'any següent, també es van descobrir les restes de dos escaladors japonesos que havien desaparegut des del 1970.