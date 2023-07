Llacs de Covadonga / @EP

La Guàrdia Civil d'Astúries ha informat del tomb d'un autobús a la carretera de pujada als Llacs de Covadonga, en què viatjaven 49 persones, la majoria nens. Segons ha confirmat a Europa Press la Benemèrita, no s'han produït morts . Sí que hi ha ferits de diversa consideració, pendents de la valoració per part dels equips sanitaris desplaçats fins a la zona.

El succés va tenir lloc a les 11.55 hores. L'autobús estava fent el trajecte de pujada als Llacs de Covadonga i per causes que encara no se saben sortir de la via i va bolcar. Segons manifestació de testimonis ha fet dues voltes i està recolzat en un costat.

Fins al lloc s'han dirigit patrulles de servei de seguretat ciutadana, Servei de muntanya Cangas Onis, UHEL Astúries, Policia Judicial, patrulles Agrupació Trànsit, bombers dels parcs de Cangas de Onís i Piloña, l'equip de rescat a bord de l'helicòpter medicalitzat i serveis mèdics.