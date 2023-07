Un accident talla l'autopista AP-7 a l'alçada de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) en direcció nord. - @TRANSIT

Un accident talla l?autopista AP-7 aquest dilluns al?alçada de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) en direcció nord.

Hi ha uns 2,5 quilòmetres de retencions en tots dos sentits de la marxa, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT).

A la zona hi ha fum i Trànsit ha assenyalat que ara com ara es desconeixen les causes de l'accident.