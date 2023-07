Arxiu - Un vehicle de Mossos d'Esquadra a una imatge d'arxiu.

Un cotxe s'ha estampat aquest dilluns a la matinada contra l'aparador de la botiga Louis Vuitton del passeig de Gràcia de Barcelona . Pel que sembla, es tractava d'un grup de lladres que tractava de robar al local.

El succés s'ha produït a les 6 del matí tocades. Les autoritats investiguen els fets com un robatori. Els lladres s'han endut joies, bosses i complements de la botiga.

Han utilitzat el mètode de l'allunatge, estampant el vehicle contra l'aparador per poder entrar com més aviat millor. Els lladres no han pogut treure el cotxe de la botiga per fugir, i per això l'han deixat abandonat.