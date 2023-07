Llacs de Covadonga / @EP

La Guàrdia Civil indica que, entre els ferits de diversa consideració per l'accident d'autobús a la pujada als Llacs de Covadonga , n'hi ha set de més consideració.

Es tracta de quatre persones que han estat traslladades en helicòpters a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA) i al centre hospitalari d'Arriondas i tres més que han estat evacuades a UVI mòbil. Hi ha, almenys, 12 ferits de caràcter lleu més que estan sent atesos a Arriondas.

Els serveis sanitaris del Principat d'Astúries han explicat que els afectats s'estan derivant a diversos centres dins de l'operatiu per a aquest tipus d'incidents. En declaracions a TPA recollides per Europa Press, fonts sanitàries han assenyalat que es trasllada cada pacient al centre de la xarxa sanitària on millor resposta es dóna a la seva patologia, amb la col·laboració tant de centres d'atenció primària com hospitals. Des del Servei de Salut garanteixen que “cada pacient serà tractat on estableix el pla i per equips que treballen en xarxa”.

La bolcada de l'autobús a la carretera de pujada als Llacs de Covadonga s'ha produït aquest migdia amb 49 persones al seu interior --el conductor i 48 viatgers, la majoria nens--. No s'han produït morts, encara que sí ferits de diversa consideració.

L'autobús estava fent el trajecte de pujada als Llacs de Covadonga i per causes que encara no se saben sortir de la via i va bolcar. Segons manifestació de testimonis ha fet dues voltes i està recolzat en un costat.

Fins al lloc s'han dirigit patrulles de servei de seguretat ciutadana, Servei de muntanya Cangas Onis, UHEL Astúries, Policia Judicial, patrulles Agrupació Trànsit, bombers dels parcs de Cangas de Onís i Piloña, l'equip de rescat a bord de l'helicòpter medicalitzat i serveis mèdics.